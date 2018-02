Localização da Sé foi escolhida por cacique Bem antes da atual Catedral da Sé, no centro paulistano, existia ali a "velha Sé", construída em 1745. A cidade era então pequena e o centro, marcado pela confluência de três vias principais, o "triângulo de São Paulo", formado pelas Ruas São Bento, 15 de Novembro e Direita. A antiga catedral ficava no vértice dessas três ruas - localização escolhida pelo cacique Tibiriçá. Já a região era frequentada pela aristocracia, que fazia reuniões festivas no local.