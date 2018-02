Local une arquitetura clássica e modernidade A designer de interiores Camilla Matarazzo ama ser paulistana. E considera que a cidade reúne, de modo harmonioso, gente interessante, lugares bonitos e serviços de primeira. Assídua frequentadora de exposições, gosta do Espaço Cultural BM&F Bovespa, no centro. "O prédio une a arquitetura clássica do exterior a um interior arrojado, que sempre traz interatividade nas mostras", diz.