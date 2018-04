Local do acidente vira 'ponto turístico' Uma das principais áreas turísticas do centro do Rio, com seu conjunto arquitetônico do início do século passado, a Cinelândia atraiu no primeiro fim de semana depois da tragédia inúmeros curiosos interessados em ver de perto os destroços dos três edifícios que desabaram. Alguns turistas chegavam a posar diante do cenário da tragédia.