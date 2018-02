Lixo põe Viracopos no topo das ocorrências No Aeroporto de Viracopos, a quantidade de colisões de aviões com aves mais do que dobrou no ano passado - passou de 27 para 56. E fez o local se tornar líder nacional em ocorrências. O problema está ligado ao descarte irregular de lixo nas proximidades do aeroporto, o que acaba atraindo urubus, segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Campinas.