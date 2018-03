Lixo lidera ranking de preocupação ambiental em SP Para 24% dos moradores da Grande São Paulo, os maiores problemas ambientais são excesso de lixo e desperdício, segundo pesquisa do Ibope feita para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. E 94% acham que seus hábitos influenciam na degradação. "As pessoas estão preocupadas, mas não fazem nada. É preciso trabalhar mais a comunicação para fazê-las agir", diz o presidente do comitê e prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli.