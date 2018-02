Livro recupera história da Corporação Musical União dos Artistas

ITU

Banda faz 100 anos e entra para a história

A festa do IV Centenário de São Paulo, em 1954, e a abertura da Rodovia Transamazônica, em 1972, tiveram algo em comum: a Corporação Musical União dos Artistas, mais conhecida como Banda de Itu. Prestes a completar 100 anos no sábado, a banda vai ganhar na sexta livro sobre sua história, escrito por Anicleide Zequini e Maria Célia Bombana.

BARRA DO CHAPÉU

Cidade do crime zero vai ganhar delegacia

Barra do Chapéu, no sudoeste paulista, pode perder a condição de única cidade com índice zero de violência. Nos últimos dez anos, segundo a Secretaria da Segurança Pública, não houve um só registro de crime no município de 5.236 habitantes, mas isso se deve ao fato de ser também o único do Estado sem delegacia. Ocorrências desse período, entre elas dois homicídios, foram registradas na Delegacia de Apiaí e acabaram entrando na estatística da cidade vizinha. A prefeitura local acaba de anunciar a compra de um terreno para construir o prédio que, em dois anos, deve abrigar a Polícia Civil.

LINS

Decreto manda pôr placa em carroças

Entrou em vigor em 23 de abril decreto que obriga donos de carroças e charretes a emplacá-las. A medida vale também para bicicletas elétricas. A norma invoca artigo do Código de Trânsito Brasileiro segundo o qual condutores desses veículos devem obedecer às regras de trânsito. O emplacamento possibilita, em caso de infrações e acidentes, eventual aplicação de multa às cerca de 100 carroças e charretes da cidade.

ATIBAIA

População opina sobre construção de shopping

A população de Atibaia vai opinar, em audiência pública, sobre vantagens e inconvenientes de um shopping. Segundo o projeto, serão 152 lojas em 16 mil m² de área, onde antes havia uma feira. O centro vai gerar tráfego, mas também criar empregos e lazer, atraindo clientes de cidades vizinhas. A audiência será sexta-feira, das 18h às 20h, no Fórum Cidadania.

2 PERGUNTAS PARA...

José Tadeu Braz, consultor em transportes

1. Como melhorar o transporte público em cidades médias?

Com trilhos. Cidades como Jundiaí, Campinas e Santos já têm projetos para usar Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que é boa opção. Ônibus e outros veículos de pneus devem funcionar como sistema alimentador.

2. Que cidade pode ter VLT?

O sistema é viável em cidades que transportam a partir de 150 mil passageiros por dia.