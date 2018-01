''Living expandido'': a nova arma do mercado para atrair os paulistanos A arquiteta Patrícia Anastassiadis, especialista em decorar estandes imobiliários, sugere no empreendimento Maison La Frontiere, na Vila Olímpia, que o futuro proprietário feche a varanda e faça um prolongamento do living. Patrícia envidraçou a área e a decorou com sofá, tapete e mesinha de centro. "Hoje, grande parte dos compradores conta com a extensão do living", diz.