Um acidente de carro às 11h de ontem, no km 147 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, deixou a modelo Lívia Andrade e o assistente de palco de Silvio Santos conhecido como Liminha com ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Lívia dirigia o veículo, um Citroën C4, quando bateu lateralmente em outro carro, atingiu uma canaleta próxima do acostamento e capotou.