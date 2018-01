Litoral paulista tem quatro praias impróprias para banho

Quatro praias do litoral paulista estão impróprias para banho, segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) em boletim divulgado nesta terça-feira, 23. No litoral norte, amostras coletadas nas praias de Itaguá, em Ubatuba, e Pinto, em Ilhabela, apresentaram indicadores de poluição fecal. Também foram verificados coliformes nas praias Gonzaguinha e Milionários, ambas em São Vicente, na Baixada Santista. No litoral sul, nenhuma praia foi considerada imprópria para banhistas. O monitoramento foi realizado entre os dias 16 de novembro e 14 de dezembro nos 15 municípios litorâneos do Estado de São Paulo, exceto Cananéia. As amostras foram encaminhadas para análises microbiológicas para a identificação de coliformes fecais.