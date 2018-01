Litoral paulista tem quatro praias impróprias para banho

Quatro praias do litoral paulista foram consideradas impróprias para banho nesta terceira semana de dezembro, na avaliação da Companhia de Tecnologia e Saneamento Básico de São Paulo (Cetesb). No litoral norte, receberam bandeiras vermelhas as praia de Itaguá, em Ubatuba, e Pinto, em Ilha Bela. Na Baixada Santista, os banhistas devem evitar as praias Milionários e Gonzaguinha, ambas em São Vicente. As outras praias de São Paulo têm boas condições de balneabilidade. Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Operação vai tentar garantir limpeza de Praia Grande De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria do Meio Ambiente de São Sebastião, a localização das praias Milionários e Gonzaguinha favorece a contaminação por ficarem na baía de São Vicente. Trata-se de uma baía mais fechada, que acaba recebendo mais dejetos urbanos e deixa as praias impróprias. Segundo a Cetesb, que monitora 136 das 295 praias paulista, as condições de balneabilidade são avaliadas semanalmente. Todos os domingos, técnicos percorrem 230 km do litoral para a retirada de amostragens da água do mar. A amostra é colhida na profundidade média de 1 metro, faixa do mar na qual encontra-se a maioria dos banhistas. No verão, a amostragem é colhida também às quartas-feiras e sábados. As amostras de água são encaminhadas para análises microbiológicas para a determinação de bactérias fecais, que são indicadoras da poluição no mar. As análises são realizadas nos laboratórios de Cubatão para as praias da Baixada Santista e litoral sul, e em Taubaté para as praias do litoral norte. Ainda segundo a Cetesb, são realizadas cerca de 600 análises mensais sendo que esse número se eleva para 900 nos meses de verão, totalizando 8 mil análises anuais.