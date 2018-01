Litoral paulista tem dia de calor e praias lotadas

Com os termômetros marcando 33 graus e 100% das praias próprias para banho de acordo com a última análise da Cetesb, os banhistas começavam encher a orla de Santos nesse sábado de carnaval. Entretanto, a expectativa para o feriado do presidente do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes da Baixada Santista, José Lopes, é bastante pessimista.

"Em média estamos com apenas 60% dos hotéis lotados e esse deve ser o carnaval mais fraco dos últimos anos", afirma Lopes. Segundo ele, a pouca procura por hospedagem na cidade se deve à temporada de cruzeiros. Nesse sábado de carnaval, o terminal de passageiros da Concais recebe cinco transatlânticos. "É uma concorrência desleal, pois os navios não pagam impostos. São 80 mil turistas que deixam de circular na região", argumenta o empresário.

A curitibana Vera Lucia Philhpovsky dos Santos, de 57 anos, estava na contramão do fluxo de turistas. Na rodoviária de Santos, ela aguardaria mais quatro horas para embarcar no ônibus que a levaria de volta ao Paraná. "Cheguei hoje de um cruzeiro e quero logo voltar para minha casa", disse a auditora fiscal aposentada, que passou sete dias em um passeio até Salvador.

Já a auxiliar financeira Juliana Marcolino, de 26 anos, não via a hora de mergulhar no mar. "Peguei o ônibus em Belo Horizonte às 21h30 e quero ir à praia logo", disse a jovem, que ficará hospedada na casa de uma amiga até o próximo domingo. Além de curtir a praia, Juliana pretende aproveitar um pouco da folia em Santos, só que a programação ficaria por conta da anfitriã. Neste sábado, a partir das 21h30, começam os desfiles das escolas de samba em Santos, mas os ingressos já estão esgotados.

Praias lotadas, sol e calor no litoral norte de SP

Quem escolheu o litoral norte de São Paulo como destino neste carnaval, vai encontrar agitação e muito calor. As cidades de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba registravam 33ºC na manhã de sábado. O movimento foi intenso nas estradas que levam ao litoral desde as primeiras horas do dia. Em Caraguatatuba, são esperados 300 mil turistas durante todo o carnaval. Cerca de 90% das vagas nos hotéis e pousadas de Ubatuba estão ocupadas.

Os comerciantes que amargaram uma queda de 30% a 40% no movimento durante a temporada, têm a expectativa que o carnaval retome os bons índices de lotação dos anos anteriores. "Estamos recebendo muitos turistas que não fizeram reserva e estão chegando direto no balcão", diz Dijean Dias dos Santos, responsável pelas reservas de um hotel na região central da cidade.

Para garantir o clima de folia, as cidades do litoral norte prepararam uma programação especial e gratuita, com shows, desfiles de blocos e escolas de samba. Amanhã (domingo), às 10 horas, acontece o desfile de barcos pelo Canal de São Sebastião com destino à Ilhabela e retorno ao ponto de partida, no tradicional Carnamar.

Na terça-feira de carnaval, o agito fica com o "Banho da Dorotéia", que completa 60 anos em 2010, em Ilhabela, às 14 horas. A brincadeira começa com um desfile pelas ruas da Vila (Centro) com as pessoas vestindo fantasias de crepom. O passeio termina num grande mergulho no píer. Pela tradição, a fantasia, ao se desfazer na água, leva também as energias ruins.