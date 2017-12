Litoral paulista tem 56 praias impróprias para banho

Cinquenta e seis praias e um rio do litoral paulista estão impróprios para banho. O saldo, divulgado pela Companhia Tecnológica de Saneamento Ambiental (Cetesb) nesta quarta-feira, 21, é resultado das amostras recolhidas em 136 praias nos últimos quatro domingos. Como algumas praias são analisadas em mais de um ponto, há 58 pontos considerados poluídos. A pior situação ocorre em Santos e Mongaguá, na Baixada Santista. O mar das seis praias existentes em cada cidade apresentou alto índice de esgoto. Ilhabela, no litoral norte, e Praia Grande, na Baixada, reúnem sete praias poluídas, cada uma. A má qualidade da água também foi verificada em seis praias de Caraguatatuba, São Sebastião e Itanhaém. Essa mesma situação repete-se em cinco praias e no Rio Itamambuca, em Ubatuba, e em três praias de Peruíbe, duas da Ilha Comprida e duas de São Vicente. No Guarujá, somente uma praia deve ser evitada pelos banhistas: a Perequê. Em Bertioga, Iguape e na única praia de Cubatão a balneabilidade é boa. Segundo a Cetesb, ao entrar na água contaminada, as pessoas correm o risco de contrair doenças como a gastroenterite - a mais comum - e outras cujo resultado é infecção nos olhos, ouvidos e nariz. A companhia recomenda aos banhistas que não tomem banho nas águas das praias classificadas como impróprias. Ubatuba Rio Itamambuca Iperoig Itaguá Toninhas Perequê-mirim Caraguatatuba Tabatinga Cocanha Lagoa Azul Prainha Indaiá Porto Novo São Sebastião Arrastão Pontal da Cruz Deserta Porto Grande Preta do Norte Grande Ilhabela Armação Pinto Siriúba Viana Itaguaçu Perequê Ilha das Cabras Bertioga - todas as praias OK Guarujá Perequê Cubatão - a única praia está OK Santos - todas as 6 praias em situação imprópria Ponta da Praia Aparecida Embaré Boqueirão Gonzaga José Menino São Vicente - 2 das 5 praias impróprias Milionários Gonzaguinha Praia Grande - 7 das 12 praias impróprias Canto do Forte Boqueirão Guilhermina Aviação Real Flórida Jardim Solemar Mongaguá - todas as 6 praias impróprias Vila São Paulo Central Vera Cruz Santa Eugênia Itaoca Agenor de Campos Itanhaém - 6 das 10 praias impróprias Campos Elíseos Suarão Parque Balneário Centro Sonho Balneário Gaivota Peruíbe - 3 das 6 praias impróprias Peruíbe-Icaraíba Peruíbe-Parque Turístico Peruíbe-Balneário São João Batista Litoral Sul Iguape - as duas praias estão OK Ilha Comprida - 2 das 3 praias impróprias Centro Prainha