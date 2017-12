Litoral paulista tem 52 praias e um rio impróprios para banho

Já são 52 as praias e um rio do litoral paulista considerados impróprios para banho segundo o último boletim da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb, divulgado nesta quarta-feira, 14. No levantamento feito em 155 pontos e 136 praias, algumas praias têm mais de um ponto de amostragem e, por isso, há um total de 58 pontos considerados inadequados para banho. Nos municípios de Santos e Mongaguá todas as praias foram avaliadas como poluídas, enquanto que em Iguape e Ilha Grande, no litoral sul, e em Bertioga, na Baixada Santista, todas as praias estão em boas condições de balneabilidade. Veja também: Banhistas se exercitam nas areias do Guarujá e Praia Grande Quadra de Bossaball é atração em praias do litoral de São Paulo Segundo a Cetesb, o excesso de turistas e chuvas e a falta de saneamento em alguns municípios contribuem para esse alto índice de praias com coliformes fecais. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado trabalha no projeto "Onda Limpa" que vai diagnosticar os problemas de cada município e buscar as soluções possíveis. Dentre as alternativas já estudadas, destaca-se o lançamento de um selo verde para que os turistas identifiquem os hotéis, pousadas e colônias de férias que seguem as normas ambientais. Para os municípios que ainda não contam com uma rede completa de esgoto, a secretaria vai orientar os estabelecimentos a fazerem fossas sépticas, cujos resíduos são retirados posteriormente pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). As praias consideradas impróprias para banho são: Em Santos - Ponta da Praia, Boqueirão, José Menino (em dois pontos), Aparecida, Gonzaga e Embaré. Em Praia Grande: Vila Tupi, Ocian, Vila Mirim, Maracanã e Vila Caiçara. Em São Vicente: da Divisa e da Ilha Porchat. Em Mongaguá: Vila São Paulo, Santa Eugênia, Central, Itaóca, Vera Cruz e Agenor de Campos. Em Itanhaém: Campos Eliseos, Centro, Jardim Cibratel, Balneário Gaivota, Suarão, Estância Balneária,Parque Balneário, Sonho, São Francisco. Em Peruíbe: Peruíbe-Icariba, Peruibe-Parque Turístico, Peruibe-Balneário S. J. Batista, Peruibe- Av. São João. Em Guarujá : Perequê - meio da praia. Em Ilhabela: Armação, Pinto, Viana, Itaguaçu, Perequê em frente à rua Francisco de Paula Jesus. Em São Sebastião: Arrastão, Porto Grande, Pontal da Cruz, Deserta, São Francisco e Boraceia em frente à rua Cubatão. Em Caraguatatuba: Tabatinga (em cerca de 250 m do rio Tabatinga), Cocanha, Prainha, Indaiá. Em Ubatuba: Toninhas, Perequê-Mirim, Iperoig (em frente ao Cruzeiro), foz do rio Itambuca, Itaguá (em frente ao nº 240 da rua Leovegildo Pereira e em frente ao nº1724 da mesma rua).