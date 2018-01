Litoral paulista registra 5 mortes por afogamentos no feriado

O Corpo de Bombeiros registrou cinco mortes por afogamento no litoral paulista durante o final de semana prolongado do feriado de Finados. Duas vítimas permanecem desaparecidas. Segundo o Tenente Marcelo Medeiros, os guarda-vidas realizaram 117 salvamentos em toda a orla de São Paulo nos três dias de feriado. O número, considerado alto, é proveniente da grande quantidade de turistas que lotaram as praias nos dias de sol e calor.

"O mar estava tranquilo, mas teve correnteza, corrente de retorno, então mesmo que a pessoa saiba nadar é difícil sair da correnteza. Isso surpreende muita gente", explicou Medeiros. Entre as ocorrências graves, duas pessoas morreram no sábado, uma em Ilha Comprida, no litoral Sul, e uma em Santos, na Baixada Santista.

Medeiros afirma que a o caso registrado em Santos, na praia do Boqueirão, foi um afogamento secundário, pois a vítima, um homem de 60 anos, passou mal com água na altura da cintura e acabou morrendo no hospital.

No domingo, um idoso de 74 anos se afogou em Peruíbe, depois de ter entrado no mar e conseguido salvas duas crianças que se afogavam. As vítimas de segunda-feira continuam desaparecidas. Um rapaz de 20 anos que morava em Jandira (SP) e se afogou em São Sebastião, no litoral Norte; e um de 20 anos, de São Paulo, que desapareceu no mar de Bertioga, na Baixada Santista.

"Eles estão dentro do perfil de pessoas que mais se afogam: jovens do sexo masculino e da capital e do interior", completou o tenente. Os bombeiros seguem as buscas pelas vítimas.