Litoral norte espera 450 mil turistas durante o feriado

São Sebastião – Com o dólar em alta, milhares de turistas buscarão destinos mais próximos para passar o feriado prolongado da Páscoa. A cerca de 2h30 da capital paulista, o litoral norte espera receber aproximadamente 450 mil visitantes, que se distribuirão pelas praias de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba durante o período. Nesta época de baixa temporada, os preços são mais acessíveis. Somente pela Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o planalto e a região litorânea, deverão descer 117 mil veículos entre esta quinta-feira ,2, e domingo ,5, segundo a Dersa, administradora da Nova Tamoios.

Ainda de acordo com a Dersa, o trecho de serra receberá uma faixa adicional, no sentido litoral, que será sinalizada por cones, a partir do km 67. Os motoristas deverão ficar atentos à sinalização, especialmente a indicativa de velocidade. Nas pistas duplicadas do Planalto, entre o km 11,5 e o km 60,48, a velocidade máxima é de 80 km/h para veículos leves e 60 km/h para veículos pesados. Já no trecho de Serra, com pistas simples e curvas sinuosas, a velocidade é menor e varia entre 30 km/h e 60 km/h. Há radares em operação espalhados por todo o trecho.

Apesar da previsão da Dersa de que o movimento comece a se intensificar a partir das 13h desta quinta-feira, 2, na noite de ontem (1) já era intenso o movimento de veículos rumo ao litoral norte. Os turistas poderão acompanhar on line o tráfego na Tamoios, por meio do aplicativo Espia Aqui SP (espiaaquisp), gratuito para smartphones que funciona nas plataformas IOS e Androide e permite a visualização do tráfego. O aplicativo mostra a movimentação em 21 rodovias do Estado. A CCR Nova Dutra estima que cerca de 190 mil carros devem trafegar pelo trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra até domingo.

Campos do Jordão. A Ecopistas, concessionária do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, estima que entre 870 e 910 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio que administra, nos dois sentidos, ao longo do feriado de Páscoa. Considerando o movimento estimado na praça de pedágio de Itaquaquecetuba, no sentido interior da rodovia Ayrton Senna, a expectativa é de que entre 190 e 214 mil veículos deixem a capital. Parte desses veículos, 80 mil, deve passar pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, rumo a Campos do Jordão, que já tem 80% de ocupação hoteleira. Grandes hotéis já estão lotados.

Não muito longe da Serra da Mantiqueira paulista, a mineira Monte Verde, distrito de Camanducaia (a 1554 de altitude), também registra média de 80% de ocupação para o período nas cerca de 200 pousadas. “Estamos lotados para o feriado, o que aumenta nossas expectativas para uma temporada de inverno promissora”, prevê o proprietário da pousada Ricanto Amore Mio, Carlos Augusto.