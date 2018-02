Litoral norte deve receber mais de 1 milhão de foliões no feriado de carnaval

SÃO SEBASTIÃO - As prefeituras do litoral norte de São Paulo estimam que cerca de um milhão de turistas deverão passar o carnaval em Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, cidade vizinha a Ubatuba, a prefeitura estima que cerca de 150 mil foliões devem visitar a cidade no período.

O movimento nas estradas que dão acesso à região deverá se intensificar a partir desta quarta-feira, 6. Na Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, os motoristas deverão ficar atentos ao trecho de planalto, entre São José dos Campos e Paraibuna, devido às obras de duplicação do trecho. Apesar de não haver trabalhos programados durante o carnaval, a via requer cuidados pois está sem acostamento, há desníveis e buracos na pista e sinalização precária por cones durante a noite.

A Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e dá acesso a São Luiz do Paraitinga, não apresenta problemas no leito carroçável, mas que descer para Ubatuba deverá redobrar a atenção no trecho de serra, por conta da intensa neblina. As curvas são fechadas (em "V") e a visibilidade é precária durante a noite.

Na Rodovia Rio-Santos, que corta as cidades de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba e dá acesso a todas as praias da região, o tráfego deverá ser intenso e moroso, principalmente nos acessos aos bairros, nas rotatórias e nas regiões centrais.