Litoral norte deve receber 2,5 milhões para festas

Antes mesmo do início da temporada de verão - que na prática começa dia 26 -, turistas já vivenciam problemas comuns no litoral nesta época, como filas, preços altos e falta de produtos em padarias e supermercados. A procura por hotéis e pousadas para o Natal e réveillon já atinge 85% de ocupação em Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores) do litoral norte.

De acordo com o secretário executivo da entidade, José Carlos de Souza, a alta procura é resultado do número reduzido de feriados prolongados no segundo semestre. Cálculos do Sinhores apontam que ao menos 2,5 milhões de turistas deverão passar o fim do ano na região. "Até o carnaval, serão 4,5 milhões de visitantes", diz Souza.

Os turistas anteciparam a procura neste ano. Em novembro, 70% das vagas em hotéis e pousadas já estavam reservadas. O número saltou para 85% em dezembro e deve atingir a lotação máxima. A rede hoteleira das quatro cidades, que tem cerca de 800 estabelecimentos formais, oferece 58 mil leitos.

Abastecimento. A maior preocupação dos moradores da região é que a chegada dos turistas possa resultar em falta d'água. Visitantes de outras cidades que têm casas e frequentam o litoral norte nos fins de semana costumam trazer roupas sujas para serem lavadas na região, que ainda não sofre as consequências da estiagem que atinge a maior parte do Estado.

A Sabesp explica que as quatro cidades do litoral norte são abastecidas por mananciais. Os pontos de captação estão localizados na Serra do Mar, em cotas elevadas, com pequenas barragens. Segundo a companhia, chove constantemente na Serra do Mar. "O nível de abastecimento não caiu se comparado com o ano passado, mantendo-se estável", afirmou a Sabesp, em nota.

A empresa diz que investimentos realizados na região são contínuos e permitiram que, pelo quarto ano consecutivo, não fossem registrados problemas significativos no fornecimento de água aos moradores e turistas. Entre as medidas preventivas que a companhia executa no litoral norte estão "a manutenção e substituição de ramais de água, aquisição de equipamentos de bombeamento e instalação de reservatórios e estações de tratamento".

Shows. Ilhabela abriu, na noite de ontem, o evento Vem Verão, com apresentações do DJ Serginho e das bandas Tomcats e Capital Inicial. Hoje, é a vez de a banda RPM subir ao palco.

Até o fim da temporada, deverão se apresentar em Caraguatatuba Turma do Pagode, Zezé di Camargo e Luciano, Luan Santana, Grupo Pixote, Péricles, Belo, Anitta, Arlindo Cruz, Os Travessos, Michel Teló, Eduardo Costa, Sorriso Maroto e MC Gui, entre outros.

Em São Sebastião também farão shows Zezé di Camargo e Luciano, Cristiano Araújo, Katinguelê, Arlindo Cruz, Anitta, João Neto e Frederico, Péricles, Edson e Hudson, Sorriso Maroto, João Bosco e Vinícius, Belo, Jammil, Naldo, Rio Negro e Solimões e Lucas Lucco.

Radares. Turistas devem ficar atentos a radares instalados nas rodovias que dão acesso ao litoral norte (Tamoios, Oswaldo Cruz, Mogi-Bertioga). Na Rio-Santos, que liga Bertioga a Ubatuba no trecho paulista, 37 radares funcionarão até o início da temporada. Nas rodovias estaduais que cortam o Vale do Paraíba e o ligam ao litoral norte, serão 16 equipamentos fixos.