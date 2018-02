Litoral norte deve atrair 400 mil turistas no feriadão

SÃO SEBASTIÃO - O feriado prolongado de Páscoa deverá atrair cerca de 400 mil turistas, segundo estimativas das secretarias municipais de Turismo dos quatro municípios do Litoral Norte. Neste momento, as rodovias que dão acesso à região apresentam lentidão.

O maior fluxo é registrado na rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao Litoral Norte. A viagem, que normalmente é feita em uma hora em seus 99km de extensão, está sendo feita em até três horas. O trecho de serra, em Caraguatatuba, é o mais crítico. No trevo deste município, que distribui o trânsito para as cidades de Ubatuba e São Sebastião, há congestionamentos.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que administra a rodovia, bloqueou o fluxo de veículos em um dos sentidos, permitindo a utilização de duas faixas para os veículos que trafegam no sentido litoral. O acostamento também foi liberado.

Além da estrada, quem preferiu ir para Ilhabela ainda precisa enfrentar cerca de uma hora na fila para embarcar nas balsas. Quatro das cinco embarcações estão operando o sistema. Uma delas está em manutenção. Segundo a prefeitura, a cidade aguarda a visita de ao menos 30 mil turistas.

Água. A Sabesp decidiu manter os índices de vazão utilizados durante a temporada de verão para evitar a falta d'água no feriado, aumentando sua produção de 190,5 milhões de litros por dia para 200,8 milhões de litros. Esta vazão permite o atendimento de mais de 1 milhão de pessoas diariamente, segundo a estatal.

Mesmo com a operação, o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, José Bosco Fernandes de Castro, alerta para a importância do racional da água. "Recomendamos evitar lavar carros, calçadas, quintais, animais e reduzir o tempo de banho", alerta. Atualmente a população do Litoral Norte chega a quase 320 mil pessoas, de acordo com os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Praias. Além da previsão de tempo bom durante o feriadão prolongado no litoral paulista, o turista que decidiu passar o feriado prolongado no Litoral Norte deverá encontrar a maior parte das praias com boas condições de balneabilidade, de acordo com boletim divulgado hoje (21) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que faz análise das praias.

Em Caraguatatuba, os visitantes deverão evitar a charmosa praia de Tabatinga, que possui as áreas mais valorizadas da cidade. O ponto crítico fica no rio de mesmo nome que deságua no mar. Em Ilhabela o banho deve ser evitado na praia do Itaguaçu, na região central.

São Sebastião lidera o número de praias impróprias (Preta do norte, São Francisco, Pontal da Cruz e Porto Grande) nesta semana. Em seguida vem Ubatuba, com três. Os turistas devem evitar a Perequê Mirim, Santa Rita e Itamambuca, um paraíso para surfistas.