Litoral norte de SP tem 14 praias impróprias para banho de mar; veja lista

ILHABELA- Os turistas que decidirem passar o fim de semana no litoral norte de São Paulo deverão encontrar 14 praias impróprias para o banho de mar, de acordo com boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 10, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Oito dessas praias estão localizadas em Ilhabela: Armação, Pinto, Saco da Capela, Itaquanduba, Perequê, Portinho, Sino e Itaguaçu.

A Praia do Saco da Capela é uma das mais procuradas por turistas que chegam a Ilhabela por meio de transatlânticos. Nesta sexta, cerca de 10 mil cruzeiristas chegaram ao arquipélago em três navios, muitos deles estrangeiros. Quem entrou na água não se importou com a bandeira vermelha da Cetesb. A Praia do Portinho, que está inserida dentro de um santuário ecológico marinho, também estava poluída por esgoto.

Em Caraguatatuba, os turistas devem evitar as praias Lagoa Azul, Indaiá e Martim de Sá, que é a mais procurada. Em Ubatuba deve-se evitar o banho de mar em dois pontos da Praia do Itaguá, também uma das mais visitadas. Receberam ainda bandeira vermelha as praias de Barra do Sahy e Camburizinho, em São Sebastião.

O mapa completo está disponível na página da Cetesb.