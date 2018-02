Litoral norte de São Paulo tem onda de violência

Assaltos à mão armada, roubo e furto de veículos e residências de veraneio e homicídios. O fim de semana no litoral norte foi violento e a tendência é aumentar na passagem de ano. Apesar do aumento no reforço do efetivo da PM, a onda de violência também cresce.

Em um dos assaltos, quatro homens armados invadiram uma residência e mantiveram 24 turistas reféns na Praia de Maresias, em São Sebastião. Dois deles foram presos e parte dos cerca de 250 objetos roubados foi recuperada.

Na Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, também está sendo registrada uma onda de assaltos a turistas em plena luz do dia. Todas as cidades do litoral norte registraram ocorrências envolvendo turistas.