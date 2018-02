Litoral não tem mais casos após chegada da Rota O Disque-denúncia da Polícia Militar recebeu ontem três ligações com informações sobre o paradeiro de um suspeito da morte do sargento Marcelo Fukuhara, morto no domingo à noite, em Santos, em meio a uma onda de violência na Baixada. Policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foram a uma casa na Avenida Pedro Lessa, no bairro Aparecida, onde estaria um homem com drogas, armas e uma lista com nomes de policiais marcados para morrer.