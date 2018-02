Litoral: gerente morto ao tentar fugir de trânsito O gerente comercial Umberto Santini, de 44 anos, foi morto na madrugada de ontem na Praia Grande, na Baixada Santista, quando retornava para a capital após o feriado prolongado. Ele estava com a mulher e o filho de 15 anos no carro, parado no trânsito da Avenida Julio Prestes, quando foi abordado por um assaltante. A família escolheu a via para escapar do congestionamento da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.