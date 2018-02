Litoral de SP tem só três praias impróprias para o banho

SÃO PAULO - Neste feriado, os turistas que resolverem aproveitar a folga no litoral de São Paulo só encontrarão três praias impróprias para banho, de acordo com o boletim semanal da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), do período de 19 de outubro a 16 de novembro.

São duas praias em São Vicente inadequadas: Milionários, no trecho em frente à Rua Pero Correa; e Gonzaguinha, na Avenida Embaixador Pedro de Toledo, altura do número 191. Já no Guarujá, a Praia do Perequê é a única que não é recomendada para os banhistas, segundo a companhia. Em todos os demais municípios, as praias estão liberadas. Veja a lista:

São Vicente

(Em frente à Rua Pero Correa) - Imprópria

Gonzaguinha (Avenida Embaixador Pedro de Toledo, 191) - Imprópria

Guarujá

Perequê (meio da praia) - Imprópria