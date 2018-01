Litoral de São Paulo terá calor e zero possibilidade de chuva neste feriado

Quem conseguiu chegar ao litoral vai aproveitar o sol forte e as altas temperaturas previstas para esta sexta-feira, 15. O calor vai tomar conta das praias o dia inteiro neste feriado de Proclamação da República, com máximas de 33°C e zero possibilidade de chuva.

A rede hoteleira está com 100% de ocupação em várias cidades. "Desde quarta-feira, a cidade já está lotada", disse o secretário de Turismo de Ubatuba, Gerson Peres Campos, que aguarda 200 mil turistas. Segundo ele, todos os 16 mil leitos estão lotados. Em São Sebastião, a secretária de Turismo, Marianita Bueno, afirmou que 90 mil turistas e veranistas devem passar o feriadão na cidade.

O gerente do hotel DPNY Beach, em Ilhabela, Guilherme Machado, disse que o empreendimento está lotado desde a semana passada. "Por causa do tempo bom, também estamos lotados durante toda a próxima semana", afirmou.

A previsão de tempo bom, no entanto, dura apenas até sábado, que ainda terá sol mas aumento de umidade. No domingo, com a chegada de uma frente fria, deve chover pela manhã e à tarde, e a máxima não passa dos 25°C.

O turista que seguir para Ilhabela terá de tomar cuidado com as filas das balsas que fazem a travessia, a partir de São Sebastião. Há 15 dias, a fila para sair de Ilhabela chegou a seis quilômetros de extensão, com sete horas de espera, pois uma das três balsas em operação apresentou defeito mecânico. Uma balsa continua em manutenção.

Para o interior, a previsão era de temperaturas ainda mais elevadas do que no litoral: a máxima em algumas cidades deve chegar a 35°C. Já quem optou pela Serra da Mantiqueira vai curtir o frio: mínima de 9°C hoje e máxima de 23°C.

Retorno. As concessionárias das principais rodovias de São Paulo preveem estradas tão cheias quanto a quinta-feira, 14, para quem optar pelo retorno à capital no domingo à tarde, especialmente se o tempo fechar.

O pico de tráfego nas rodovias deve ocorrer entre as 14 e as 22 horas, segundo as empresas – horário que deve ser evitado pelos motoristas.