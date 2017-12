Lista prova que construtoras eram beneficiadas, diz MP O promotor de Justiça Roberto Bodini, que preside a investigação sobre a quadrilha do Imposto sobre Serviços (ISS), afirmou ontem que a lista com detalhes sobre o pagamento de propina em 410 empreendimentos da cidade, divulgada anteontem, confirma suspeitas de que as construtoras eram cúmplices - e não vítimas - do esquema.