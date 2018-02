Lista de locais em São Paulo autorizados a ter agentes com radares-pistola

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) publicou nesta quinta-feira, 22, a relação de endereços onde vão operar os novos radares-pistola – portáteis e com mira a laser. Os aparelhos foram comprados para fiscalizar motoqueiros que excedem os limites de velocidade na capital paulista, mas também são capazes de flagrar carros acima do limite. Serão 65 pontos em quase 40 vias, incluindo corredores de todas as regiões e as Marginais do Pinheiros e do Tietê. Confira a lista:

Rua da Consolação, 1.245 (sentido centro)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rua da Consolação, 1.813 (sentido bairro)

Elevado Costa e Silva, a 60 metros do Viaduto Shuhei Uetsuka (sentido Penha)

Elevado Costa e Silva, 80 metros antes do Viaduto Shuhei Uetsuka (sentido Lapa)

Elevado Costa e Silva, 40 metros antes da Rua da Assembleia (sentido Lapa)

Avenida Eusébio Matoso, 632 (sentido bairro)

Avenida 9 de Julho, 70 metros depois do Túnel Dr. Daher Elias Cutait (sentido bairro)

Rua Vergueiro, 363 (sentido centro)

Avenida Liberdade, 956 (sentido bairro)

Avenida Luiz Dumont Villares, 324 (sentido bairro)

Avenida Luiz Dumont Villares, 200 (sentido centro)

Avenida Santos Dumont, 421 (sentido centro)

Avenida Santos Dumont, 80 metros antes da Passarela Gazeta da Zona Norte, sentido centro)

Rua Guaicurus, 742 (sentido bairro)

Rua Turiçu, 1.799 (sentido bairro)

Avenida Paulo VI, 70 metros depois do Viaduto Dr. João Tranchesi (sentido Pinheiros)

Avenida Ermano Marchetti, 359 (sentido centro)

Avenida Francisco Matarazzo, 979 (sentido centro)

Avenida Francisco Matarazzo, 1.350 (sentido bairro)

Avenida Pacaembu, 420 (sentido bairro)

Avenida Pacaembu, 732 (sentido centro)

Avenida Salim Farah Maluf, pista expressa, 70 metros antes do Viaduto Antônio de Paiva Monteiro (sentido Marginal do Tietê)

Avenida Vereador Abel Ferreira, a 60 metros da Praça Professor Augusto Bailot (dois sentidos)

Rua Melo Freire, 60 metros antes do Viaduto Pires do Rio (sentido centro)

Avenida Conde de Frontim, altura da Rua do Rodeio (sentido bairro)

Avenida Dr. Luis Ayres, a 70 metros do Viaduto Itingucu (dois sentidos)

Avenida Aricanduva, a 130 metros da Avenida Afonso de Sampaio e Souza (dois sentidos)

Avenida José Pinheiro Borgesm, a 290 metros da Avenida Prof. Brito Machado (dois sentidos)

Rua Funchal, 411 (sentido centro)

Avenida Ibirapuera, 60 metros depois da Rua Prestes João (sentido bairro)

Rua Vergueiro, 2.469 (dois sentidos)

Rua Domingos de Morais, 2.786 (sentido bairro)

Rua Domingos de Morais, 2.777 (sentido centro)

Avenida Jabaquara, 385 (sentido centro)

Avenida Jabaquara, 240 (sentido bairro)

Avenida Jabaquara, 2.180 (sentido bairro)

Avenida Jabaquara, 2.191 (sentido centro)

Avenida Ricardo Jafet, 1.900 (sentido Imigrantes)

Avenida Ricardo Jafet, 2.017 (sentido centro)

Avenida Nazaré, 1.177 (sentido Sacomã)

Avenida Dom Pedro I, 566, pista expressa (sentido Ipiranga)

Avenida Dom Pedro I, 385, pista expressa (sentido Santana)

Avenida Carlos Caldeira, 110 metros antes da Rua Rogério de Paula Brito (sentido centro)

Avenida Prof. Francisco Morato, 2.300 (sentido bairro)

Avenida Prof. Francisco Morato, 2.077 (sentido centro)

Avenida Sen. Teotônio Vilela, 70 metros depois da Avenida do Arvoreiro (sentido bairro)

Avenida Washington Luís, 5.815 (sentido bairro)

Avenida Washington Luís, 5.995 (sentido centro)

Avenida Washington Luís, 6.809(sentido centro)

Avenida Washington Luís, 6.675 (sentido bairro)

Avenida Prof. Vicente Rao, 429, pistas local e expressa (sentido Diadema)

Marginal do Tietê, a 70 metros da Ponte das Bandeiras (todas as pistas e sentidos)

Marginal do Pinheiros, a 70 metros da Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo (dois sentidos)

Avenida dos Bandeirantes, 2.845 (sentido Marginal do Pinheiros)

Avenida dos Bandeirantes, 3.000 (sentido Imigrantes)