Lista de doações de Doria tem de ovo de Páscoa a armas

SÃO PAULO - O prefeito João Doria (PSDB) divulgou nesta segunda-feira, 17, em sua página no Facebook, as planilhas com a lista de doações à Prefeitura de São Paulo desde o início do ano, que somam R$ 286,8 milhões. Metade ainda está em processo de negociação e não foi formalizada.

As planilhas foram publicadas em arquivos de imagem. Do total, R$ 10,5 milhões já foram recebidos, cumprindo todas as etapas legais e sem pendências. A maioria, R$ 149,8 milhões, ainda está na fase de propostas. O restante (R$ 126,5 milhões) aparece em andamento - aguarda trâmites burocráticos para sua oficialização.

A lista de doações vai de móveis para gabinetes, ovos de Páscoa e até pistolas importadas para a Guarda Civil. E a relação inclui doação de programas para pesquisa em redes sociais.

A Prefeitura diz que foi ordem do prefeito divulgar todos os processos, mesmo aqueles que ainda estão em andamento, e é “importante lembrar que todos os processos serão formalizados de acordo com a legislação”.