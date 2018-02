Liquidação A Gibb dá até 60% de descontos - a bolsa-carteira Elisabeth em couro (foto) baixou de R$ 580 para R$ 232. Juntas, as grifes Glória Coelho e Carlota Joaquina montaram bazar com preços até 90% mais baixos - conjunto de calça e top de manga longa sai por R$ 251 até dia 12. As roupas de festa da Huis Clos estão pela metade do preço até dia 10.