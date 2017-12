Liquidação O biquíni ao lado, da Blue Man, é um dos modelos que entraram em promoção. Custava R$ 159 e agora está por R$ 89. Os descontos da loja chegam até a 70% do valor da etiqueta. No Emporionaka a liquidação vai de 50% a 70%. O preço do sapato abaixo caiu de R$ 219, 90 para R$ 65,97. A 284, grife jovem da Daslu, também remarcou as roupas e os acessórios. Uma sandália preta estilo gladiador, ícone da marca, era vendida por R$ 359 e agora está por R$ 107. A Adidas Originals também tem produtos atraentes em promoção. Um deles é uma jaqueta ultracolorida, verde, azul e vermelha, que passou de R$ 329,90 para R$ 189,90.