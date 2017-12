Liquidação em loja da Teodoro para a Marginal do Pinheiros

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Os motoristas devem evitar a região da Rua Teodoro Sampaio próximo à Rua Cunha Gago, em Pinheiros, e pela Avenida Parada Pinto, próximo à Rua Caxipó Mirim, na Vila Nova Cachoeirinha, devido ao intenso movimento provocado por liquidações de grandes lojas de varejo. A recomendação e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Em Pinheiros, o grande número de consumidores que foi à Rua Teodoro Sampaio aproveitar as promoções causou lentidão na Marginal do Pinheiros. Alguns consumidores chegaram na tarde da quinta-feira, 8, para tentar entrar na loja - que chegou a distribuir senhas de entrada no local. A companhia recomenda aos motoristas que já estão em trânsito que utilizem caminhos alternativos e respeitem a sinalização de estacionamento. Àqueles que puderem, se possível evitem a área e retardem os horários de seus compromissos. Às 11 horas, em toda a cidade a CET contabilizava 17 quilômetros de congestionamento. O índice representa 2% dos 835 quilômetros monitorados. Texto alterado às 11h30 para acréscimo de informações.