Linhas do metrô voltam a funcionar normalmente neste sábado

SÃO PAULO – O metrô de São Paulo voltou a funcionar normalmente na capital paulista, na manhã deste sábado, 29. Por volta das 6 horas, a companhia informou que todas as linhas estavam operando normalmente.

➡ Todas as linhas do #metrosp operam normalmente neste sábado (29) pic.twitter.com/QEALOgaGdv — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) April 29, 2017

Na madrugada, por volta das 4h40, horário do início das atividades, as linhas 5-Lilás e 15-Prata do metrô amanheceram paralisadas. As outras quatro linhas iniciaram as atividades normalmente.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informa que as linhas Rubi, Diamante, Esmeralda, Turquesa, Coral e Safira operam normalmente.

Greve. Na sexta-feira, 28, a rotina da população foi afetada com a paralisação dos metroviários. A categoria decidiu aderir ao chamado dia de greve geral, organizado por centrais sindicais. Somente após às 8h30 de sexta, alguns trens do metrô e da CPTM começaram a operar com circulação parcial.