Linhas do Metrô terão horário ampliado a partir de amanhã

SÃO PAULO - A partir desta segunda-feira, 12, as linhas 4-Amarela e 2-Verde do Metrô terão seu horário de funcionamento ampliado, iniciando a operação comercial em horário integral, das 4h40 à meia-noite. O objetivo da ampliação do horário é atender principalmente os universitários e trabalhadores noturnos que precisam utilizar o sistema metroviário até à zero hora.

Segundo o metrô, o trecho entre as estações Butantã e Paulista, da Linha 4-Amarela, passa a operar das 4h40 às 24h. A ampliação do horário também acontecerá nas estações Tamanduateí e Vila Prudente, da Linha 2-Verde, que funcionam nos domingos. Aos sábados, das 4h40 a 1h da manhã. Anteriormente, o embarque era de segunda a sexta, das 4h40 às 21h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já as estações República e Luz, que serão inauguradas no próximo dia 15, vão funcionar das 10h às 15h, também aos sábados. Essas duas estações permanecerão com o horário de funcionamento diferenciado até a avaliação de todos os seus itens operacionais, a fim de garantir a operação do sistema com plena segurança e confiabilidade.

As estações Tamanduateí e Vila Prudente da Linha 2-Verde também começam a operar em horário integral a partir da próxima segunda-feira, das 4h40 até meia-noite, incluindo sábados e domingos.

Ponte Orca

Com a ampliação do horário de funcionamento da Linha 4-Amarela, a partir do próximo dia 12, o serviço da Ponte ORCA que liga as estações Cidade Universitária da (Linha 9 - Esmeralda da CPTM) e Vila Madalena (da Linha 2 - Verde do Metrô) será desativado. O último dia de operação desta Ponte Orca aconteceu nesta sexta-feira, 9.