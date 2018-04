Linhas da CPTM serão interditadas parcialmente para demolição de prédio

SÃO PAULO - As linhas 7-Rubi e 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) irão operar de forma parcial neste final de semana durante a continuidade da demolição do prédio na favela do Moinho, localizado no bairro de Campos Elíseos, no centro.

Durante o sábado, 7, e o domingo, 8, os trens circularão até a Estação Palmeiras-Barra Funda. Segundo a CPTM, a solicitação de interdição dos trechos entre Barra Funda e Luz, na Linha 7, e entre Barra Funda e Júlio Prestes, na Linha 8, foi feita pela Prefeitura.

A alternativa para os usuários que precisarem acessar a região da estação da Luz é pelo Metrô, na integração gratuita da estação Palmeiras-Barra Funda. A circulação será normalizada no início da operação comercial, às 4h, na segunda-feira, 9.

O edifício foi atingido por um incêndio no dia 22 de dezembro. As chamas prejudicaram as fundações do prédio de seis andares e ameaçar as linhas de trem que passam ao lado. A implosão, realizada no dia 2, deixou o prédio de pé, com dois andares a menos.