Linhas da CPTM são interrompidas para obras no domingo

Passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) precisam ter paciência para utilizar o sistema neste domingo, 28, já que trechos de algumas linhas estão interrompidos para obras. É o caso da Linha 7-Rubi (Luz-Jundiaí). Neste ramal, as composições não circulam entre as Estações Luz e Perus.

Já na Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana), haverá interdição em todo o ramal, de São Paulo a Poá, na Região Metropolitana. Os usuários devem acessar as Estações Brás e Calmon Viana, nas pontas da linha, por meio de uma transferência com os trens da Linha 11-Coral (Brás-Estudantes).

Nos dois casos de linhas interrompidas, a CPTM informou que ônibus gratuitos são utilizados para percorrer os trechos afetados pela paralisação dos trens. Na Linha 12, esses coletivos fazem três trajetos diferentes.

Maior intervalo. Além disso, outras linhas sofrem neste domingo com intervalos maiores entre os trens, também por causa de serviços de modernização. Na Linha 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi), das 4h às 20h, a circulação entre as Estações Barueri e Itapevi será afetada, com tempos de espera maiores do que o normal.

Na Linha 11-Coral, a circulação será afetada das 18h à meia-noite por causa das obras de reconstrução da Estação Suzano.