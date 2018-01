Linhas da CPTM começam a operar normalmente

SÃO PAULO - Todas as estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que foram prejudicadas pela greve voltaram a funcionar normalmente, por volta das 16h20 desta quarta-feira, 3, de acordo com informações da empresa. Mesmo com o funcionamento dos locais normalizado, os trens ainda circulam com intervalos maiores nas estações, já que o serviço está sendo retomado aos poucos.

As linhas 12-safira e 10-turquesa - ramais que ficaram parados o dia inteiro - reabriram as estações as 16h20, após as assembléias dos dois sindicatos que as representam. Na linha 7-rubi, que liga Jundiaí à Luz, a retomada do serviço foi por volta das 15h45. A trecho funcionou integralmente, entre Caieiras, na Grande São Paulo, e a estação Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O mesmo ocorreu na linha 11-coral, que faz o Expresso Leste.