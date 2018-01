Linhas 5-Lilás e 15-Prata do Metrô funcionam parcialmente neste domingo

SÃO PAULO - Duas linhas do transporte sobre trilhos de São Paulo funcionam parcialmente neste domingo, 5, desde as 4h40. De acordo com o Metrô, a Linha-5 Lilás deve permanecer paralisada até as 17 horas, enquanto a Linha-15 Prata estará indisponível para o público até as 16 horas.

Segundo a companhia, ambas as linhas estão fechadas para a realização de testes no sistema de controle de trens. Para atender os passageiros, ônibus gratuitos estão sendo disponibilizados para fazer os trajetos entre as Estações Capão Redondo e Adolfo Ribeiro (Linha 5-Lilás) e Vila Prudente e Oratório (Linha 15-Prata). As demais linhas têm previsão de funcionamento normal neste domingo.