Linhas 5 do Metrô e 9 da CPTM terão tarifa menor Passageiros das Linhas 5-Lilás do Metrô e da 9 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão a tarifa de R$ 3 reduzida para R$ 2,50, a partir de segunda-feira. Batizada de tarifa da hora, valerá das 9h às 10h, incluindo feriados, para usuários de bilhete único comum ou vale-transporte. Quem começar a viagem nessas linhas ainda poderá fazer integração gratuita com ônibus municipais na Estação Largo Treze - hoje, cobra-se adicional de R$ 1,65.