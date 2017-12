Linhas 10-Turquesa e 12-Safira da CPTM têm atrasos na manhã desta segunda

SÃO PAULO - As composições das Linhas 10-Turquesa e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) registraram falhas e atrasos na manhã desta segunda-feira, 5.

Na Linha 10, um problema nas portas de um vagão, que ocorreu na Estação Mauá, na Grande São Paulo, reduziu a velocidade em todo o trajeto entre as 7 horas e as 7h40. Na Linha 12-Safira, a circulação ficou mais lenta entre as Estações Engenheiro Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, e Calmon Viana, em Poá, ambas na região metropolitana. A falha foi registrada entre as 7 e as 8 horas da manhã.