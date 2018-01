Linhas 10 e 11 da CPTM têm falhas nesta segunda

SÃO PAULO - Problemas técnicos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) provocam atrasos nas linhas 10-Turquesa e 11-Coral no começo desta segunda-feira, 9. A CPTM informou que a circulação entrou em normalização por volta das 7 horas, mas os passageiros ainda relatavam transtornos nas redes sociais.

As duas linhas estão entre as que registram maior número de problemas para os passageiros nas últimas semanas.

A Linha 11-Coral teve todo o trajeto - entre as estações Luz e Guaianases - com velocidade reduzida devido a um problema nos equipamentos de via, segundo a CPTM. Os usuários começaram a relatar atrasos e a publicar fotos de estações lotadas pouco depois das 5h30 da manhã.

Já na Linha 10-Turquesa, a CPTM informou que houve intervalos maiores somente no trecho entre as estações Brás e São Caetano. Os passageiros já relatavam, às 6h40, que havia reflexos em toda a extensão da linha.

Eu achava que era a #L10 que queria roubar o lugar da #L7 como campeã de falhas, mas pelo jeito a #L11 quer mais.... porque, olha https://t.co/bwTRoF4Z7t — Maah luvs 민혁 ✨; D-24 (@luvminmoongie) 9 de outubro de 2017

Não há previsão de normalização dos trens até o momento.