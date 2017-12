Linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 12-Safira têm problemas na manhã desta segunda

SÃO PAULO - As Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo e a Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com velocidade reduzida na manhã desta segunda-feira, 29, por causa de problemas registrados a partir das 6 horas.

Segundo o Metrô, uma interferência na via na Estação Liberdade, na região central de São Paulo, causou maior tempo de parada e operação mais lenta durante cerca de uma hora em todo o trajeto da Linha 1-Azul. Como reflexo, também há atrasos na Linha 3-Vermelha. O acesso dos passageiros a várias estações foi restringido para evitar a superlotação das plataformas. A operação entrou em processo de normalização por volta das 7 horas, conforme a central de operações.

Já na Linha 12-Safira da CPTM, uma falha no sistema de energia provoca maiores intervalos entre as Estações Comendador Ermelino, na zona leste, e Brás, no centro da capital, desde em torno das 6 horas. Conforme a companhia, os trens circulam por três das quatro vias disponíveis, enquanto equipes de manutenção trabalham para normalizar o problema.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.