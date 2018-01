Linha Vermelha do Metrô tem lentidão na manhã deste sábado SÃO PAULO - A Linha 3 - Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida e tempo maior de parada na manhã deste sábado, 9. Segundo a companhia, o motivo da demora é uma falha na estação Marechal Deodoro, na zona oeste da cidade, desde às 9h30.