Duas falhas atrasam Linha 3-Vermelha do Metrô na manhã desta 4ª

SÃO PAULO - Uma falha no sistema de energização aconteceu duas vezes na Linha 3-Vermelha do Metrô no início da manhã desta quarta-feira, 25. Os trens operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Corinthians-Itaquera, na zona leste da capital, e Brás, na região central, que dá acesso a três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM): 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira.

A Linha 3 é a mais movimentada da rede metroviária, com cerca de 1,1 milhão de passageiros por dia útil.

A primeira falha aconteceu entre 4h40 e 4h48, e a segunda, entre 5h24 e 5h36, informou o Metrô. O trecho que operou em velocidade reduzida corresponde a metade da Linha 3 - nove estações foram afetadas.

O Metrô informou que a operação já foi normalizada no ramal.