Linha 3-Vermelha do Metrô e 7-Rubi da CPTM têm atrasos nesta quarta

SÃO PAULO - Uma falha técnica reduz a velocidade dos trens na Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo desde em torno das 7h30 desta quarta-feira, 13. Passageiros relatam que o problema foi registrado na Estação Tatuapé, na zona leste da capital, mas já estaria causando superlotação em grande parte da linha.

Já na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), as composições da Linha 7-Rubi circularam com velocidade reduzida durante cerca de meia hora, entre as Estações Francisco Morato, na região metropolitana, e Jundiaí, no interior do Estado. O problema foi registrado até em torno das 7h45.

Mais cedo, uma falha técnica também provocou atrasos na Linha 10-Turquesa da CPTM. A circulação dos trens já foi normalizada.