Linha se rompe e impede circulação de trólebus no centro de SP

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - O rompimento de cabos prejudicou a circulação de cinco linhas de trólebus no centro da capital paulista na tarde desta sexta-feira, 29. Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), a ocorrência de rede partida foi na região da Praça da Sé, por volta de 14h.

Com isso, as linhas tiveram que ser desviadas das Praças Clóvis Bevilácqua e da Sé e de ruas como a Boa Vista e a Líbero Badaró. A rota alternativa, de acordo com a SPTrans, passa pelas Avenidas Mercúrio e Senador Queirós, para os veículos que vão até a Praça da República.

Os reparos já haviam sido iniciados por volta das 16h, informou a SPTrans. As linhas prejudicadas são 4112/10 (Santa Margarida Maria/Praça da República), 4113/10 (Gentil de Moura/Praça da República), 408A/10 (Machado de Assis/Cardoso de Almeida), 2100/10 (Terminal Carrão/Praça da Sé) e 2002/10 (Terminal Parque D. Pedro 2º/Circular Centro).

Não havia previsão para o restabelecimento do serviço na região.