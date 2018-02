Linha finalmente tornaria o metrô 'metropolitano' Sem querer entrar no mérito judicial da paralisação da Linha 18-Bronze, entendo que essa linha inaugura um ramal verdadeiramente metropolitano do Metrô, porque até então todas as linhas da rede eram dentro do Município. É a primeira que sairá da capital. Fazendo o jogo de palavras, o Metrô deixaria de ser municipal para se tornar metropolitano.