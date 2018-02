Linha ferroviária vai unir Brasil e Uruguai Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, e do Uruguai, Luis Almagro, discutiram a reativação da ligação ferroviária entre os dois países, prevista para o início de 2012, em reunião na sexta-feira, no Rio. A reativação permitirá que produtos dos dois países sejam transportados com menor valor de frete. Cerca de 380 km da malha uruguaia está recuperada, até Rivera, vizinha de Santana do Livramento (RS). O Brasil é o principal parceiro econômico do Uruguai, com comércio de US$ 3,9 bilhões em 2011.