Linha de Cumbica deve sair antes de monotrilho para terminal

Com quatro anos de atraso, a Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga São Paulo a Guarulhos, deve entrar em operação em 2018 antes da conclusão do monotrilho que fará a conexão da estação de trem com os principais terminais do Aeroporto de Cumbica.

Como a futura Estação Aeroporto está sendo construída próxima do Terminal 1, onde ficam as empresas Azul e Passaredo, e a cerca de dois quilômetros dos Terminais 2 e 3, onde operam as grandes companhias nacionais e internacionais, a GRU Aiport, responsável por administrar o aeroporto, anunciou em 2012 que faria um monotrilho para transportar, gratuitamente, passageiros aos seus destinos finais em Cumbica. Até agora, contudo, o projeto ainda não saiu do papel.

Segundo reportagem publicada nesta quarta-feira, 20, pelo jornal Folha de S.Paulo, a GRU Airport admitiu a membros do governo paulista que levará ao menos 18 meses após a abertura da Estação Aeroporto para concluir o monotrilho. A conclusão da estação está prevista para 2018, junto com toda a Linha 13, que terá 12,2 km e outras duas estações.

A concessionária não confirmou a informação. Em nota, afirmou que está avaliando as alternativas técnicas para conectar todos os terminais de Guarulhos com a estação da CPTM no sítio aeroportuário. De acordo com a concessionária, “o cronograma do projeto está em linha com o prazo de entrega das obras da Linha 13-Jade”.

Em dezembro de 2012, contudo, o então presidente da GRU Airport, Antônio Miguel Marques, disse que a construção do sistema interno de transporte de passageiros começaria até julho de 2013 e seria entregue no segundo semestre de 2014, antes da conclusão da Linha 13, também prometida para aquele ano pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). À época, o modelo mais provável seria um monotrilho suspenso, parecido com o dos parques de diversão da Disney World, nos Estados Unidos.

Originalmente, a CPTM pretendia montar a estação dentro do aeroporto, perto dos Terminais 1 e 2, no estacionamento. Em nota, a CPTM informou que “mudou o local de implantação da Estação Aeroporto Guarulhos e a concessionária do aeroporto ficou responsável pelo traslado gratuito dos passageiros até a estação”.

Ao todo, a linha terá três estações e fará integração com a Linha 12-Safira na capital. O novo ramal deverá atender cerca 120 mil passageiros por dia.