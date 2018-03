Linha Azul do Metrô apresenta problema nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Uma composição da Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) do Metrô de São Paulo apresentou problema de tração por volta das 9h40 desta quarta-feira, 22. O trem teve de ser esvaziado na estação Saúde, zona sul da capital. Às 09h43 a circulação dos trens no trecho foi normalizada, segundo o Metrô.

A composição com falha seguiu para o Pátio do Jabaquara para manutenção. Durante a ocorrência, os usuários foram informados sobre o problema pelo sistema de som das estações e dos trens. Em nota, o Metrô informou que, neste momento, a circulação dos trens ocorre normalmente em todas as linhas.

Mais cedo, a Linha Vermelha do Metrô de São Paulo voltou a apresentar problemas, depois de um dia caótico ontem por causa de um incidente com a porta de uma composição. Segundo o Metrô, às 8h09, uma composição da Linha 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda), com destino à estação Palmeiras/Barra Funda, apresentou falha no sistema pneumático, que controla dispositivos como suspensão e abertura e fechamento das portas, na estação Sé.

Segundo o Metrô, os usuários do carro afetado foram desembarcados e transferidos para os demais carros do trem. Às 8h17 a composição seguiu viagem, e a circulação das composições no trecho foi normalizada. Na estação Palmeiras/Barra Funda, a composição foi recolhida e entregue para manutenção. Os usuários foram informados sobre a ocorrência pelo sistema de som dos trens e das estações.