Linha Amarela passa a funcionar aos domingos em São Paulo

SÃO PAULO - A partir deste domingo, 16, todas as estações da Linha 4-Amarela passarão a operar também aos domingos, das 4h40 à meia-noite, da mesma forma que a operação comercial das demais quatro linhas metroviárias da capital paulista.

Já estão em funcionamento as estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz. Atualmente, a Linha Amarela transporta aproximadamente 425 mil passageiros por dia. Segundo o Metrô, com a abertura das estações Luz e República no mês passado, que permitem conexões com as linhas 1-Azul e 3-Vermelha, foi registrada redução de 12% do fluxo de passageiros na estação Sé, e de 30% na Paraíso.

Na segunda etapa da Linha, prevista para 2013/14, deverão ser entregues as estações Fradique Coutinho, Oscar Freire, São Paulo-Morumbi, Higienópolis-Mackenzie e, possivelmente, Vila Sônia. Com a conclusão desta fase, a demanda da Linha 4-Amarela é estimada em 970 mil passageiros/dia.