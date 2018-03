Linha Amarela do Metrô tem problema de portas na manhã de hoje

SÃO PAULO - Nesta segunda-feira, 13, a Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo teve de ser operada em modo manual desde a abertura, às 9 horas, até cerca de meia hora depois. De acordo com a Via 4, que administra a linha, houve um problema na sincronização da abertura das portas de vidro da plataforma com a das portas do trem. O intervalo entre as viagens, que é de quatro minutos, duplicou. O problema foi resolvido por volta das 9h30.